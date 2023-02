Marco Mengoni trionfa a Sanremo 2023 e vola a Liverpool | «Siamo tutti vincitori»

(Di domenica 12 febbraio 2023) È, favorito già nei pronostici della vigilia, a vincere il Festival dicon il brano Due Vite. L’artista, emozionato e commosso sul palco, ha riservato le sue prime parole alle donne della rassegna, nessuna delle quali ha raggiunto il podio a cinque. “In questotutte le donne avevano canzoni incredibili”, ha ribattuto nella conferenza stampa dopo la vittoria. “Sono figure mitologiche e ci sono rimasto male nel non vederle nella cinquina forse. Credo che in questo Paese devono cambiare ancora delle cose”. Incalzato,ha poi aggiunto: “Sicuramente dedico questo festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo”. Immancabile la domanda fatidica sulla volontà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contesta ...

