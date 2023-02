Marco Mengoni | “Nessuna donna tra i finalisti? C’è ancora tanto da cambiare in questo Paese”

Per quanto riguarda l'assenza di donne dalla cinquina finale, sottolineata anche dal vincitore, Amadeus ha commentato: 'Io scelgo la canzone. Non scelgo quote rose e quote d'età. Poi ...Lazza con 'Cenere' è il vincitore morale della 73esima edizione del Festival di Sanremo . È arrivato secondo, dietro il brano 'Due Vite' di, ma 'un secondo posto che vale più di mille parole'. Nessuna competizione o invidia, tra i due solo stima reciproca e l'abbraccio scambiato subito dopo la vittoria lo conferma. Ma non ...

La serata finale del Festival Di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share.