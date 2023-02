Marco Mengoni fidanzato? “La mia generazione è fluida | io non contemplo paletti”

Leggi su biccy

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Due Vite e per questo motivo il suo nome è tornato trend topic. Fra le interviste più cercate quelle in merito alla sua vita sentimentale. Ma se vogliamo sapere sedobbiamo ascoltarci i suoi album e dedurre qualcosa, perché – come rivelato nel 2019 al Corriere della Sera – “La mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama“. Insomma, non ne vuole parlare proprio. “La mia, più aperta in tutti i sensi” – le sue parole a Sette – “Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. Mi dispiace per le persone che ci governano non si ...