Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023

E quandoha provato a smorzare dicendo: 'Sarà stata stanca, sono stati giorni duri, non so', ha solo provocato la reazione stizzita della conduttrice: 'Siamo tutti stanchissimi, ti ...con la sua "Due vite ha trionfato al 73° Festival di Sanremo, seguito da Lazza ("Cenere") e Mr. Rain ("Supereroi"). Un Festival, per certi versi, di record, come la prima volta di un ...

Luciana Littizzetto "spoglia" Marco Mengoni a 'Che tempo che fa' - Spettacolo Agenzia ANSA

Luciana Littizzetto "spoglia" Marco Mengoni a 'Che tempo che fa' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Luciana Littizzetto "spoglia" Marco Mengoni a 'Che tempo che fa' Gazzetta di Parma

Marco Mengoni, il Festival di Sanremo, la tuta di pelle e le moto [GALLERY] Moto.it

Sono trascorse poche ore da quando Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la sua Due Vite. Il brano, che in queste ore sta scalando le classifiche, ha conquistato non solo il pubblico ...Dopo la comparsa sul palco dell'Ariston con la tuta in pelle (senza protezioni), siamo andati a sbirciare sul web e sui social alla ricerca di prove sulla passione per la moto del vincitore dell'ultim ...