Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023

(Di domenica 12 febbraio 2023)E’ approdato aldida Papa, ma il rischio di uscire cardinale lo ha scongiurato. Il favorito della vigilia,, trionfa con la canzone Due vite, bissando così il successo del 2013, quando salì sul gradino più alto del podio con L’essenziale. Il, in testa nella classifica generale delfin dalla prima serata, nello scontro finale a 5, deciso dal pubblico a casa tramite il Televoto (peso sul risultato finale del 34%), dalla Giuria Demoscopica (33%) e dalla Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%), ha avuto la meglio su Lazza (secondo classificato), Mr. Rain (terzo), Ultimo (quarto) e Tananai (quinto). Percentuali ...

Ascolti record per la serata conclusiva del Festival di Sanremo . L'ultima puntata, che ha visto la vittoria di, è stata seguita su Rai1 da 12 milioni, 256mila telespettatori. Una media, pari al 66% di share , che va dalle 21:25 all'1:59 e che quindi non comprende nè la lettura della lettera del ...conferma i pronostici e vince la 73esima edizione del festival di Sanremo. E a notte fonda, all'uscita dall'Ariston, il cantante si inginocchia davanti ai fan che lo attendono festanti.

Ci sono artisti fondamentali per la musica. E artisti essenziali per il pianeta. Una combinazione vincente che ritroviamo in Marco Mengoni, il vincitore della settantatreesima edizione del Festival ...Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso con la vittoria di Marco Mengoni, ma tanti sono stati i momenti topici, esilaranti ed emozionanti che ha restituito la narrazione della 73esima edizione della ...