Mandy Rose | “Licenziamento? Ero a casa di Indi Hartwell | la sua reazione è stata ‘non è possibile’ “

(Di domenica 12 febbraio 2023) Abbiamo ampiamento parlato dell’addio dialla WWE dello scorso dicembre. L’ex NXT Women’s Champion, dopo aver ceduto il titolo, èlicenziata il mattino seguente alla sconfitta patita contro Roxanne Perez… ed al momento della notizia era adella collega! “Ci scherzavo su la sera prima, è stato inatteso ma non del tutto”, all’interno del podcast “The Sessions with Renee Paquette“, ha dunque definito il suoinatteso per certi aspetti ma, al contempo, un’opzione sul tavolo e non era dunque del tutto impreparata. Nonostante ciò la notizia ha destabilizzato l’ambiente di NXT, almeno per quanto concerne le sue colleghe più strette. Ecco le sue parole: “Ci stavo ...

... c'è posta per te.' Titanic (1997) : Jack e, Leonardo di Caprio e Kate Winslet, danno vita all'... l'introversa Jamie,Moore. Tra i due nascerà un amore intenso e inaspettato. 'Il nostro ...La card di NXT vengeance Day Triple Threat Match for the NXT Women's Championship: Roxanne Perez (C) vs Gigi Dolin vs Jacy Jayne Dopo la dipartita didalla WWE Jacy Jane e Gigi Dolin hanno ...

Mandy Rose: "Nessuno mi ha avvisato di ciò che facevo" World Wrestling

Mandy Rose: “Il passaggio dalla WWE a FanTime è stato fantastico” Zona Wrestling

Mandy Rose rivela il momento più imbarazzante della sua carriera ... World Wrestling

Shawn Michaels: “Avrei voluto fosse andata diversamente con Mandy Rose” Zona Wrestling

'Sasha Banks e Mandy Rose hanno fatto bene', dice una voce fuori ... World Wrestling

Otis è rimasto uno degli atleti più costanti della WWE. È arrivato nel main roster come membro degli Heavy Machinery, poi si è innamorato di Mandy Rose in una storyline che ha conquistato il cuore del ...Dopo essersi trasferita a NXT nell'estate del 2021 dal roster principale, Mandy Rose è diventata una delle ragazze di punta dello show minore della WWE grazie alla vittoria del titolo femminile ad Hal ...