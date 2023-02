Commenta per primo Sono due i match in programma oggi in Premier League . Si parte alle 15 con Leeds -, sfida d'altri tempi ricordando Cantona e i duelli del periodo a cavallo fra l'epilogo della First Divisione e la nascita della Premier League. Poi, alle 17.30, sarà la volta del ...Commenta per primo I top club della Premier League su Ruben Neves . Il centrocampista portoghese del Wolverhampton piace molto a, Liverpool e Newcastle . Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Sport , dopo che il Barcellona si è delicato dalla corsa, il calciatore sarebbe intenzionato ad ascoltare tutte ...

Dove si era cacciato Jadon Sancho La Gazzetta dello Sport

Leeds-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla SportPaper.it

Manchester United, in corso la trattativa per il rinnovo di Marcus Rashford TUTTO mercato WEB

Manchester United, idee chiare sul futuro di Sabitzer Calciomercato.com

Premier League LIVE: alle 15 Leeds-Manchester United, poi City-Aston Villa | Estero Calciomercato.com

Sempre più un caso da ‘Chi l’ha visto’ Paul Pogba. Arrivato in estate gratis dal Manchester United, il centrocampista francese non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia della Juventus. Allegri ...Il Manchester United è intenzionato a prolungare il contratto con Marcus Rashford. L’attaccante inglese andrà in scadenza il prossimo giugno ma i Red Devils non vogliono perderlo a zero. Secondo ...