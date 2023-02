Malore al portiere | il dirigente della squadra avversaria chiede la fine del match

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tanta paura, ma anche solidarietà e un gesto che fa ben sperare in una gara di seconda categoria in provincia di Cosenza. Dopo unaccusato daldell’Agid, ilaccompagnatore del Villaggio Europa, sotto di due gol e con due uomini in più, ha chiesto all’arbitro di fischiare in anticipo lagara. L’allenatore del Villaggio Europa, Ivan De Rose, ha voluto raccontare il gesto di lealtà sportiva di Antonio Guadagnolo a Cosenza Channel: “Oggi Antonio è andato oltre l’agonismo e oltre il risultato, ha dato valore ai valori mostrando sensibilità e una grandissima umanità, queste cose fanno bene al calcio e ricordiamoci sempre che è uno sport. Oggi Antonio ha vinto il Nobel, chapeau. Il Villaggio Europa ringrazia e si inchina dinnanzi a tanta umanità e sportività”. ...

8' La partita si ferma per soccorrere un tifoso rosanero, colto da. 6' Bene sul settore di ... 7' Sabelli sbaglia il passaggio ale regala angolo per gli ospiti. 6' Tante palle perse in ...Tommaso, con grande lucidità e prontezza, è riuscito ad aprire ledello scuolabus e far scendere tutti i bambini dal mezzo, in sicurezza. Ha poi chiesto aiuto a una famiglia che abitava ...Protagonista il portiere della squadra di casa per il quale non c'è stato nulla da fare. L'estremo difensore è infatti morto per le conseguenze di un malore accusato in campo. Arne Espeel era infatti ...Tragedia verso le 13,30 di questo mercoledì in città. La vittima è un uomo di 74 anni residente a Concesio che è riuscito ad accostare il mezzo e poi s'è accasciato a terra. Inutili i soccorsi.