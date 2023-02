Madame si commuove sul palco del Festival di Sanremo

... Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna,, Ariete, Mr ... Vestito blu lungo e corazza nude - look: in platea Fedez sie la sorella sorride. In sala ...Dopoarriva Sangiovanni che duetta con Gianni Morandi in 'Fatti rimandare dalla mamma. 2.0', ... Raincon il suo coro di bambini, Giorgia appare più a fuoco rispetto alla prima uscita ...

Sanremo 2023, Madame si commuove: "Festival molto difficile ma ... Adnkronos

Sanremo 2023, la diretta della finale: Rosa Chemical limona Fedez, Madame fa commuovere Amadeus – FOTO Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le news: Mengoni primo in classifica, la scaletta ... la Repubblica

Sanremo 2023, Marco Mengoni si commuove, “sono molto felice” Donnaclick

Sanremo, diretta serata finale. Rosa Chemical, bacio appassionato con Fedez. Madame commossa abbraccia Amadeus ilgazzettino.it

Questa sera, sabato 11 febbraio, termina per Madame quello che lei ha definito, proprio sul palco dell'Ariston, un “Sanremo difficile”. La cantante si è presa qualche secondo, dopo la sua esibizione ...All’Ariston invece continuano le esibizioni degli artisti in gara: è il turno dei Cugini di Campagna e poi di Madame, che al termine della performance commenta: “Questo per me è stato un Sanremo molto ...