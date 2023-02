L’utero | il seno nudo | l’addominale maschile | gli abiti-manifesto di Chiara Ferragni a Sanremo

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Con la vittoria di Marco Mengoni è calato il sipario sulla 73esima edizione del Festival di. Sarà anche finita la kermesse musicale ma i look iconici disono destinati a rimanere nella storia. Dopo il suo debutto nella prima serata, l’imprenditrice è tornata sul palco per il gran finale. E’ cambiata la maison che ha creato i suoima non l’intento diall’Ariston: portare dei forti messaggi sociali. L’anatomia di Schiaparelli In Dior per la prima serataDopo i 4“parlanti” pensati dainsieme a Maria Grazia Chiuri per Dior, per la serata finale di, l’influencer si è affidata a Daniel Roseberry di Schiaparelli. Le chiavi delle ultime collezioni del brand francese sono ben ...