L’uomo libero rispetta le idee di tutti purché espresse senza condizionamento

(Di domenica 12 febbraio 2023) Diario Liberale di Roberto Tumbarello Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Ora ne possiede altri 200. Èpiù ricco del mondo -Jeff Bezos è passato al quarto posto. Per risalire nella classifica gli basterà licenziare da Amazon qualche migliaio di dipendenti. Proiettato nella ricerca per un futuro migliore Tim Cook ha Investito più di mille miliardi. Oggi la sua Apple ne vale solo duemila. Però è più ricca l’umanità. Sono queste le notizie che appaiono ogni mattina sui giornali e rendono miseri i pochi milioni su cui i giudici di Bruxelles cercano di mettere le mani. Una volta, per molto meno, invocavamo Baffone. Ora, invece, sono arrivati gli altri ma la sperequazione è sempre più scandalosa e da capogiro. L’ultimo libro del mio maestro e amico, Gioacchino Aldo Ruggieri, comincia con un’ode molto bella al ...