L’Udinese pareggia a meno 6 dall’Inter! Col Sassuolo | spettacolo e autogol

(Di domenica 12 febbraio 2023) Finisce 2-2 Udinese-alla Dacia Arena. i friulani vanno due volte in vantaggio ma si fanno recuperare in entrambi i casi. Complici anche due. Sabato prossimo saranno ospiti dell’Inter a San Siro PARI E? Match divertente e ricco di gol alla Dacia Arena tra Udinese e. Soprattutto il primo tempo, con entrambe le squadre quotate all’attacco. Il match si sblocca immediatamente al primo minuto con la rete di Udogie, che si accentra dalla sinistra e col destro conclude sull’angolino basso di Consigli. Ilperò non sta a guardare e dopo nove minuti agguanta il gol del pareggio. Lauriente mette in mezzo, ribattuta non perfetta di Becao e dal limite conclude Matheus Henrique. Rete propiziata anche dalla deviazione di Bijol. Il primo tempo è un continuo batti e ribatti ...