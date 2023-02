(Di domenica 12 febbraio 2023) Classe da vendere, oggi con un pizzico di esperienza in più. Dopo il salto di qualità della passata stagione,è pronto a lanciarsi in un 2023 ricco di sogni e consapevolezza nei propri ...

Classe da vendere, oggi con un pizzico di esperienza in più. Dopo il salto di qualità della passata stagione,è pronto a lanciarsi in un 2023 ricco di sogni e consapevolezza nei propri mezzi. Il talento marchigiano, reduce dalla sconfitta nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier, ......CARMINATI DIEGO (SPOTORNESE CALCIO) RUSSO DAVIDE MARIA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO) PALUMBO(...BEVERINO) AMARO ANTONIO (MASONE) FAZIO ANDREA (OLIMPIC 1971) RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)CARLO (...

Luca Nardi e coach Sani: lavori in corso SuperTennis

ATP Montpellier 2023, Luca Nardi si ferma al primo turno: vince Arthur Rinderknech in due set OA Sport

Tennis, Luca Nardi: "Non sono come Alcaraz e Rune: non penso di arrivarci. Obiettivo top100" OA Sport

Qualificazioni ATP/WTA: en plein azzurro a Cordoba. Brava Sara Errani, sorride anche Nardi Ubitennis

Challenger Tenerife, Cobolli inizia con il piede giusto: "Felice della ... TennisItaliano.it

Classe da vendere, oggi con un pizzico di esperienza in più. Dopo il salto di qualità della passata stagione, Luca Nardi è pronto a lanciarsi in un 2023 ricco di sogni e consapevolezza nei propri ...Basket serie A2 "Arriviamo da due vittorie importanti, non vogliamo fermarci. Accontentarsi è un ragionamento da squadra mediocre" ...