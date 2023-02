Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi | “Le nozze saranno nel 2024”

Leggi su diredonna

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha conosciuto e si è innamorato diin occasione dell’edizione 2018-2019 di Uomini e donne, in cui lui era tronista e lei corteggiatrice. Prima di vivere questa esperienza il ragazzo non aveva dato l’impressione di voler costruire una storia così duratura, ma è stato grazie a lei che è cambiato e si è convinto di avere trovato la donna della sua vita. Non a caso, oggi i due sono davvero felicissimi e hanno coronato il loro rapporto a dicembre 2022 con la nascita della loro bambina, Maria Vittoria. Pochi giorni dopo il lieto evento, il giovane, classe 1996, ha fatto la fatidica proposta alla compagna, ma almeno per ora lenon sono in programma. Di questo hanno parlato entrambi in occasione della loro presenza nello studio di Verissimo: “Sicuramente andremo nel ...