L’ordine folle di Maduro | sostituire i professori con gli studenti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Yoani Sanchez sull’esilio di massa forzato dal Nicaragua Quando ho incontrato per la prima volta il leader dell’opposizione nicaraguense Felix Maradiaga, ho capito subito che Daniel Ortega doveva odiarlo. L’attivista è agli antipodi del dittatore del Nicaragua: iperattivo, carismatico e un ottimo comunicatore. L’ex aspirante presidente Maradiaga era tra i 222 prigionieri politici che il regime di Managua ha appena mandato in esilio negli Stati Uniti. La tattica di imprigionare i dissidenti, condannarli a lunghe pene detentive e poi usarli come merce di scambio con Washington, il Vaticano o l’Unione Europea è stata una strategia ricorrente dei regimi autoritari dell’America Latina. Il regime cubano ha un master e diversi dottorati di ricerca in questa strategia, che gli ha permesso non solo di fare pressione sui governi democratici e ottenere favori, ma anche di diminuire la pressione ...