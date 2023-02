Lolita e Angelo si baciano | ma un indizio dal passato sconvolge la vita del vice questore

(Di domenica 12 febbraio 2023) Stasera su Rai 1 ultimo appuntamento conLobosco. Ma niente paura, ildi Bari si farà ancora viva in una terza stagione. Il successo della serie di Luca Miniero, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è stato straripante, e dunque questo è solo un arrivederci. Lo ha ribadito anche ieri sera Luisa Ranieri durante la serata finale del Festival di Sanremo: «Ci rivedremo più avanti». “Le indagini diLobosco 2”: attori, Luisa Ranieri, cast guarda le foto Leggi anche ...

... Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni è Trifone, Nunzia Schiano è Andreina, Ninni Bruschetta è il questore Jacovella, Mario Sgueglia è, Lunetta Savino è Nunzia Lobosco Le indagini di..., al fianco di, sembra ritrovare la spensieratezza di quand'era ragazza. Ma la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile. In ...

"Lolita Lobosco 2", la seconda puntata: Danilo parte per la Svezia e Angelo ritorna a Bari Io Donna

Mario Sgueglia chi è Angelo in Lolita Lobosco 2 Contra-Ataque

Lolita Lobosco 2, domenica 15 gennaio 2023 la seconda puntata: anticipazioni e trama prossimi episodi Canale Dieci

Le indagini di Lolita Lobosco 2 all’ultimo atto: anticipazioni ultima puntata della serie con Luisa Ranieri Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il gran finale di Lolita Lobosco stasera in tv: chi è l'assassino del padre della vicequestore AMICA - La rivista moda donna

Lolita ha chiuso la storia con Danilo. È sempre più consapevole che il suo cuore batta per Angelo e che l’amore del passato non può sedarlo. «Angelo mi piace – ammette a sé stessa – non ci posso fare ...Lolita, al fianco di Angelo, sembra ritrovare la spensieratezza di quand’era ragazza, ma la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile ...