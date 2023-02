LIVE – Varese-Olimpia Milano | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. La partita di andata aveva chiuso il, e ora, dopo un mese e mezzo, torna il derby lombardo che vale per le zone alte della classifica, nonostante gli uomini di coach Brase stiano ottenendo risultati altalenanti nell’ultimo periodo, tanto da essere scesi fino alla quinta posizione a otto punti dall’EA7 capolista. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 12 febbraio sul parquet del Palasport Lino Oldrini, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Varese-Olimpia Milano, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023 di basket. In questa sfida si ...