LIVE Varese-Olimpia Milano | Serie A basket 2023 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match valido per la diciannovesima giornata dellaA 2022/di. In questa sfida si sfideranno la prima e la quinta forza del campionato italiano, con i campioni d’Italia che partono senza dubbio con i favori del pronostico. L’parte molto favorita anche per via del periodo positivo che sta vivendo. Dopo unaprolungata di sconfitte subite nel mese di gennaio – alcune inaspettate come quelle con la Gevi Napoli e la Reggiana – la squadra lombarda ha avuto la meglio in 4 partite di fila, di cui 2 in campionato (Trieste ...