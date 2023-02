LIVE Varese-Olimpia Milano 49-47 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-47 Canestro stupendo di Johnson, da posizione quasi impossibile. 47-47 Risposta immediata dicon Johnson. 45-47 Primi due punti delper il numero 2 di18.38 In questo primo tempoha già perso 10 palloni, contro gli 8 di. La formazione di casa a sorpresa ha ottenuto più rimbalzi tra le due squadre, con la differenza fatta dai rimbalzi offensivi (+3). 18.35 Dopo metà gara il miglior realizzatore di questa partita è Brandon Davies con 13 punti. Perè Colbey Ross ad aver messo più punti, ben 12. 18.32 In questo momento sono in campo anche la seconda in classifica, la Virtus Bologna, avanti di 7 punti a metà del secondo ...