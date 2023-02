LIVE Varese-Olimpia Milano 45-45 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | si va all’intervallo lungo sulla parità

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 Partita ad altissima intensità.deve fare attenzione al numero di falli, che potrebbe condizionare questa seconda metà di partita. Ross, giocatore simbolo della formazione di casa, è già a quota 3 falli, così come Brown. 18.26 L’ha tentato l’alnel corso del secondo quarto, quando ha toccato anche un vantaggio di 10 punti. Bravaa non scomporsi, facendo il proprio gioco e sfruttando al meglio le disattenzioni della formazione ospite. 18.23 Dopo metà gara il punteggio è intra le due squadre, che stanno giocando in un clima caldissimo, spinti da un pubblico da pelle d’oca. Ultimo possesso giocato male dall’, che perde palla. Si conclude qui ...