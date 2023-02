LIVE – Trento-Perugia 2-2 25-19 | 18-25 | 22-25 | 25-23 | 0-0 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 12 febbraio 2023) Latestualedi Itas Trentino-Sir Safety Susa, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season didimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un successo e difendere così la seconda posizione in classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare i Block Devils di Andrea Anastasi, ancora imbattuti e già vincitori della regular season. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 12 febbraio alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...

Ma c'è di più: circa mezz'ora dopo il fischio d'inizio nel tempio del Volley toccherà a, appaiata a Modena al secondo posto, ospitare la sin qui imbattibile Perugia in uno scontro diretto ad ......00 Atletica Leggera Cross della Vallagarina (differita) da Vallagarina [] Telecronaca : ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Varese- Olimpia Milano conclusa con il punteggio di 87 a 75 in favore della formazione ospite. I milanesi contin ...L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 12 febbraio alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Trento-Perugia di Superlega ...