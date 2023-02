LIVE Svizzera-Italia basket femminile in DIRETTA | azzurre già qualificate | test verso gli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per le qualificazioni deglidi2023. L’si è già qualificata per gliche si svolgeranno in Slovenia e Israele nel prossimo giugno, vincendo nettamente contro il Lussemburgo giovedì, in un girone finora condotto a punteggio pieno. Coach Lino Lardo dà spazio alle giovani e apre le rotazioni in vista della rassegna continentale. Laè già spacciata, avendo perso ben quattro partite su cinque nel gruppo H di qualificazione: l’unica vittoria è arrivata contro il Lussemburgo nel lontano 11 novembre 2021. Fondamentale ...