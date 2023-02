LIVE – Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | discesa maschile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Latestuale dellaliberaaididi sci. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata e il super-G. Saranno quattro gli azzurri al via: Florian Schieder, Mattia Casse, Dominik Paris e Matteo Marsaglia. Appuntamento alle ore 11. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DELLE GARE IL MEDAGLIERE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 11.11 – Striedinger commette un errore e si stende al suolo. Out l’austriaco. 11.09 – Schieder resta davanti! Il tedesco Baumann è terzo a 7 decimi. 11.07 – Anche Sejersted è dietro, per 5 decimi. 11.04 – Cochran-Siegle chiude ...