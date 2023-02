LIVE Sci alpino | Discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Odermatt d’oro | 7° Schieder | 8° Paris

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI12.50 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 12.48 La classifica dellamaschile: 1. Marco(Svizzera) 1’47?05 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.48 3. Cameron Alexander (Canada) +0.89 4. Marco Schwarz (Austria) +0.93 5. James Crawford (Canada) +1.01 6. Maxence Muzaton (Francia) +1.087. Florian(Italia) +1.098. Dominik(Italia) +1.138. Miha Hrobat (Slovenia) +1.13 10. Thomas Dressen (Germania) +1.1515. Matteo Marsaglia (Italia) +1.53 20. Mattia Casse (Italia) +1.83 12.41 ...

La gara in diretta su Eurosport 1 (canale Sky 210), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Discesa, classifica1. Odermatt (SVI) 2. Kilde (NOR) 3. Alexander (CAN) I risultati degli italiani ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa maschile valevole per i Campionati Mondiali di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel (Francia). Sulla ...Delusione e rammarico Italia ai Mondiali di sci francesi. In discesa libera, infatti, l’azzurro Florian Schieder – autore comunque di una buona gara – si classifica al settimo posto, non lontano però ...