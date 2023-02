LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 60-67 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | ultimo quarto al cardiopalma al PalaBigi!

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-67 Due punti dalla lunetta per Teodosic. 60-65 TRIPLA HACKETTTT! Fondamentali questi tre punti ottenuti dall’azzurro. 60-62 2/2 dalla lunetta per Weems: la Unihotels ha superato i cinque falli di squadra già a metà dell’. 60-60 Si sblocca Abass, subendo anche fallo: poi l’ala azzurra trasforma il libero. 60-57 Penetrazione vincente di Cinciarini, ora il PalaBigi è una bolgia. 58-57 STRAUTINSSSSS! TRIPLA PESANTISSIMA!passa in vantaggio. 19.26 INIZIA L’! 19.25 La squadra del coach Sakota, trainata dai 24 punti di Sacar Anim, si è avvicinata nel punteggio alla, a cui è mancata un po’ di precisione al tiro. 19.23 FINISCE IL TERZO ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023EMILIA - Lunedì 13 febbraio 2023, al Mapei Stadium diEmilia', andrà in scena ...... da fine marzo sarà anche in tour con unshow di grande impatto che farà tappa in tutte le principali città italiane. L'evento che prevede la presenza di Charlotte M. aCalabria è la ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della UnaHotels Reggio Emilia - ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della ...