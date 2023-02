LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 55-57 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. La formazione di coach Sakota, dopo aver battuto l’Olimpia Milano, è incappata in due sconfitte di fila, e ora proverà un nuovo colpaccio alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza. Le Vu Nere arrivano da due vittorie consecutive in campionato, ma hanno perso le ultime due trasferte, contro Brindisi e Tortona. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 12 febbraio sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023EMILIA - Lunedì 13 febbraio 2023, al Mapei Stadium diEmilia', andrà in scena ...... da fine marzo sarà anche in tour con unshow di grande impatto che farà tappa in tutte le principali città italiane. L'evento che prevede la presenza di Charlotte M. aCalabria è la ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della UnaHotels Reggio Emilia - ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della ...