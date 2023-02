LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 52-55 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | i biancorossi tentano la rimonta nel 3° quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-57 Tap-in di Bako. 52-55 3/3 dalla lunetta per il georgiano. 49-55 Burjanadze guadagna tre tiri liberi, subendo fallo da Jaiteh. Visto il momento non felice della sua squadra, Scariolo chiama time out. 49-55 Si sblocca Cinciarini con l’aiuto del tabellone. 47-55 Canestro dalla sinistra di Diouf, prova a riavvicinarsi la Unihotels quando mancano poco meno di tre minuti alla fine del terzo parziale. 45-55 Canestro di Anim, che supera quota 20 punti in questo match. 43-55 Diouf trasforma uno dei due liberi concessi dall’arbitro per un fallo antisportivo commesso da Jaiteh. 42-55 DA TRE TEODOSICCC! 42-52 Ancora preciso Sacar Anim al tiro. 40-52 TRIPLA MANNIONNN! Si aiuta col ferro l’ex Golden State. 40-49 Olisevicius va a segno in giravolta. 38-49 Canestro in contropiede di Weems, time out per la ...