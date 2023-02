LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 45-55 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | la Segafredo allunga nel terzo quarto

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-55 Canestro di Anim, che supera quota 20 punti in questo match. 43-55 Diouf trasforma uno dei due liberi concessi dall’arbitro per un fallo antisportivo commesso da Jaiteh. 42-55 DA TRE TEODOSICCC! 42-52 Ancora preciso Sacar Anim al tiro. 40-52 TRIPLA MANNIONNN! Si aiuta col ferro l’ex Golden State. 40-49 Olisevicius va a segno in giravolta. 38-49 Canestro in contropiede di Weems, time out per la Unihotels. 38-47 TRIPLA TEODOSICCC! Si è acceso il serbo. 38-44 Canestro con fallo di Jaiteh, che poi trasforma il libero aggiuntivo. 38-41 TRIPLA DI ANIMMM! Da tre punti è 4/4. 35-41 Palla centrale eccezionale di Teodosic che libera Jaiteh, il quale va a segno. 35-39 Cinciarini serve Diouf che schiaccia a canestro. 19.03 COMINCIA IL SECONDO TEMPO! 19.02 Rientrano le squadre in campo. 18.55 La ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023EMILIA - Lunedì 13 febbraio 2023, al Mapei Stadium diEmilia', andrà in scena ...... da fine marzo sarà anche in tour con unshow di grande impatto che farà tappa in tutte le principali città italiane. L'evento che prevede la presenza di Charlotte M. aCalabria è la ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della UnaHotels Reggio Emilia - ...E' giunta finalmente l'ora del "derby della Via Emilia", la sfida testa-coda che vede oggi affrontarsi tra le mura del PalaBigi di Reggio Emilia i padroni di casa della ...