LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | cominciano i time-attack! Viñales leader davanti a Bagnaia e Bastianini

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53è il secondo ad abbattere la barriera dell’1’58” e sigla un notevole 1’57?969, avvicinandosi a 80 millesimi dal miglior crono die dimostrando un’ottima competitività anche sul giro secco. 9.49 Joan Mir risale la classifica con gomma nuova fino al 12° posto con la Honda in 1’58?784, mentresi sta rilanciando per un altro-attack… 9.47 Luca Marini!!! Che giro! 1’57?889 per il fratello di Valentino Rossi, che si avvicina ad un decimo dal record ufficiale della pista con la Ducati GP22 del team Mooney VR46. 9.44 Di Giannantonio fa un grande step in avanti e balza in settima posizione provvisoria con un buonissimo-attack in 1’58?344, a 308 millesimi dal miglior tempo di ...