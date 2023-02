LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Bagnaia al comando ma pochi piloti in pista

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.41 Presenti anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi: comincia a esserci movimento in. 4.41 InAugusto Fernandez, qui i suoi meccanici al lavoro: @Afernandez37 is about to go on track soon. Final day for the rookie in!#pic.twitter.com/AtLhM9Baxv — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 12,4.37 Riportiamo di seguito i tre migliori tempi sinora registrati: 1 1 F.2:00.697 2 5 J. ZARCO +0.319 3 43 J. MILLER +0.905 4.33 Rientra ai box, autore del miglior tempo; inZarco e Jack Miller. 4.29chiude il suo quinto giro in 2:00.697. Si rivede in ...