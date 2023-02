LIVE Juve-Fiorentina | formazioni ufficiali | Chiesa e Vlahovic da ex | Italiano stupisce

(Di domenica 12 febbraio 2023) Un nuovo capitolo di un'eterna sfida:ntus esi affrontano alle 18 in un match valido per la 22ª giornata di Serie A....

Stranamente una sfida di metà classifica quella trae Fiorentina , distanziate solo da due punti (26 e 24). I bianconeri di Allegri vogliono continuare a scalare posizioni dopo il convincente 3 - 0 alla Salernitana, mentre la viola di Italiano ...Juventus - Fiorentina, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri in vista del match contro i Viola. L'attesa sta per finire. Tutto pronto all'Allianz Stadium per il fischio d'inizio della gara tra ...

Diretta Juve-Fiorentina ore 18: LIVE le formazioni ufficiali Corriere dello Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-FIORENTINA - Allegri sceglie il tridente: Di Maria, Chiesa e Vlahovic titolari Tutto Juve

Diretta Juventus-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus News 24

Juventus, l'analisi tattica della Fiorentina: a cosa deve fare attenzione Allegri Tuttosport

Queste le probabili formazioni: Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Chiesa, Vlahovic. Allenatore ...A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna. Lo riferisce la Juventus a un'ora dal match contro la Fiorentina.