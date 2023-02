LIVE Juve-Fiorentina 1-0 | annullato il pareggio di Castrovilli

Allo Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...Stranamente una sfida di metà classifica quella trae Fiorentina , distanziate solo da due punti (26 e 24). I bianconeri di Allegri vogliono continuare a scalare posizioni dopo il convincente 3 - 0 alla Salernitana, mentre la viola di Italiano ...Juventus e Fiorentina si ritrovano faccia a faccia all’Allianz Stadium in occasione della 22a giornata di Serie A. Al 34' i bianconeri si portano in vantaggio con Adrien Rabiot, che insacca di testa s ...89' - Proteste Juve per una trattenuta in area di Ranieri, il pallone esce e Castrovilli scarica in porta un destro pazzesco. Momenti di tensione allo stadium. 89' - ...