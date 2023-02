LIVE Juve-Fiorentina 0-0

(Di domenica 12 febbraio 2023) Un nuovo capitolo di un'eterna sfida:ntus esi affrontano alle 18 in un match valido per la 22ª giornata di Serie A....

Calciomercato Juventus e Milan, dall'Inghilterra ne sono sicuri: si potrebbero creare le premesse per un nuovo affare low cost. Contro la Fiorentina la Juventus di Max Allegri vuole continuare la ...Juventus, comunicato ufficiale del club bianconero sui propri profili social: non sarà della partita sebbene fosse stato inserito nella lista dei convocati. Tutto pronto all'Allianz Stadium per il ...

Juve Primavera-Sassuolo 3-0: Turco show, Montero torna a sorridere Tuttosport

Inchiesta Juve, Oreggia: "Cosa dice il ministro Nordio sulle intercettazioni" Tutto Juve

Il Messaggero - Caso Pogba, nonostante le smentite la Juve continua a valutare l'ipotesi della... Tutto Juve

Dalla Spagna: il Real Madrid vuole fare la spesa alla Juve, 4 giocatori nel mirino Tutto Juve

17.00 - Aggiornamento: " A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna". Lo annuncia la Juventus su Twitter. Aggiornamento: A causa di una sindrome ...Un’altra prima volta in casa Juve. Dopo la prima di Vlahovic e Chiesa insieme con la maglia bianconera, contro la Fiorentina ci sarà un’altra prima volta : quella del tridente formato da Chiesa-Di ...