LIVE Inghilterra-Italia 31-14 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | di Arundell la quinta meta inglese

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? – Palo di Farrell, che sbaglia la seconda trasformazione del suo pomeriggio. 70? –. Blitz di Mitchell, che taglia in due la difesa azzurra e serve un cioccolatino ad31 –14. 69? – Si sfalda la mischiana.che esulta dopo il lavoro della prima linea. Farrell va in rimessa laterale all’interno dei nostri 22. 67? – Peccato. In avanti di Ruzza, a cui sfugge palla dopo il gran passaggio calcio di Allan. 66? – Finisce fuori la maulche recupera il pallone. 64? – Non può sbagliare Tommaso Allan.che accorcia sul 14-26. Comunque vada stiamo assistendo ad un ...