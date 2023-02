LIVE Inghilterra-Italia 14-0 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | di Chessum la seconda meta

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? – Una formalità per Farrell trasformare questo piazzato.che vola sul 14-0. 28? –va a segno dopo l’avanzamento di potenza degli inglesi.12-0. 27? – Capuozzo evita lasul calcio passaggio, ma in precedenza c’era stato un nuovo fallo sulla rimessa. Cartellino giallo per Lorenzo Cannone.con l’uomo in più per 10 minuti. 26? – Fioccano i falli azzurri. Arriva il richiamo ufficiale dell’arbitro. 25? – Fallo guadagnano dalla maul inglese. Farrell calcia in touch per cercare la. 24? – Perdiamo ancora palla dopo il rotolamento di Niccolò Cannone. Stanno ...