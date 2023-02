LIVE Inghilterra-Italia 0-0 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | comincia l’incontro

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? – Drop di Tomaso Allan, palla correttamente recuperata dall’. PRIMO TEMPO 15:59 Squadre che si schierano nelle rispettive metà campo. Ci siamo, forza azzurri! 15:58 E’ tempo di God save the King. 15:56 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con quello di Mameli! 15:54che cerca il riscatto dopo la bruciante sconfitta interna con la Scozia. I padroni di casa hanno vinto soltanto un match degli ultimi 5 giocati in casa. 15:51 Pubblico delle grandi occasioni ed atmosfera fantastica nel tempio di Twickenham. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un gran pomeriggio di. 15:47 Smaltita l’influenza per Morisi, che sta effettuando il riscaldamento con i compagni. Restano due dunque i cambi del CT Crowley rispetto al match ...