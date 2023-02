LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Predomo | Capobianchi e Vece in semifinale nel keirin! Attesa per le madison

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU12.03: Al via nella prima batteria di ripescaggio del keirin maschile: 58 TURNBULL Hamish GBR 62 BRETAS Sotirios GRE 70 SZALONTAY Sandor HUN 72 ROWLEY Conor IRL 12.00. Miriamc’è! E’ seconda in una batteria non facile alle spalle della belga Degrendele e si qualifica alla! 11.57: C’0è Miriamal via della terza e ultima batteria di ripescaggio femminile. Le protagoniste: 5 DEGRENDELE Nicky BEL 13 JABORNIKOVA Veronika CZE 64Miriam ITA 73 van der WOUW Hetty NED 78 LOS Urszula POL 11.55: La polacca Karwacka vince la seconda batteria sopravanzando la spagnola Casas Roige 11.51: Ora al via la seconda batteria con: 7 JENAER ...