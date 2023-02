LIVE – Brindisi-Verona 48-40 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. Gli uomini allenati da coach Vitucci hanno cominciato molto bene il nuovo anno, con quattro vittorie su sei partite giocate che hanno permesso di risalire fino al settimo posto. Gli scaligeri, invece, dopo un girone di andata positivo, hanno rallentato, scendendo in penultima posizione, e sperano quindi di poter replicare ildell’andata, quando, proprio alla prima giornata, arrivò una vittoria all’ultimo respiro. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 febbraio sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

