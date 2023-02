LIVE – Brescia-Sassari 36-46 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. Interessante faccia a faccia tra due squadre che dalla partita di andata hanno passato due momenti completamente opposti: gli uomini di coach Magro hanno infatti perso le successive cinque partite, mentre i sardi hanno raccolto quattro vittorie risalendo la classifica fino al sesto posto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di domenica 12 febbraio sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA ...

Alle 20.30 la Germani affronta il posticipo serale della diciannovesima giornata al PalaLeonessa, contro la Dinamo Sassari . Si tratta dell'ultima squadra che la Pallacanestro ha battuto in campionato. Moss e compagni, infatti, vengono da cinque sconfitte in campionato , intervallate però da due successi in Eurocup, a Bourg en Bresse e in casa, mercoledì scoso, ......

Brescia reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato cercherà di tornare al successo proprio contro Sassari, squadra contro la quale ha ottenuto l'ultima vittoria l'ormai lontano 2 gennaio.