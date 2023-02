Little Tony | la figlia a Verissimo rivela | «Da bambina trattata come un pacco postale | ho cambiato 50 tate»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 12 febbraio 2023) Cristiana Ciacci, l’unicadi, è stata ospite di Silvia Toffanin a. La cantante ha raccontato tutta la sua vita: l’infanzia e poi l’adolescenza non facile di unache è nata e cresciuta sotto i riflettori. Cristiana hato: «La mancanza di amore che i miei genitori mi hanno fatto vivere perché erano impegnati con il lavoro, mi ha creato voragini immense dentro». Il racconto di Cristiana Cristiana Ciacci ha raccontato che nel periodo dell’infanzia non ha vissuto molto con i genitori: «Daeroun: sballottata a destra e sinistra, passavo da una casa all’altrase nulla fosse. I miei genitori non erano mai con ...