L’Italia va verso il divieto del porno online per gli under 18?

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Francia ha deciso di impedire ai minori di accedere ai siti: la proposta arriva dal governo e si baserà – seppure manchino ancora i dettagli – sul caricamento di un documento di identità o sull’ottenimento di un certificato digitale e di un codice tramite app. La scelta – che la Louisiana ha messo in atto per prima con una legge già entrata in vigore – viene guardata con curiosità dal, che sta pensando di procedere nello stesso modo. Ha senso, però, agire così su sitie minori? Sitie minori: non è sì o no, è come Al di là del fatto che risulta, come abbiamo spiegato, tecnicamente molto complesso impedire l’accesso alle piattaforme sulla base dell’età per tutta una serie di fattori – dalla gestione dei dati all’effettiva efficacia del sistema -. Ci siamo poi posti una serie di domande sulla ...