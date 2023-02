Dal sole di Rio alla neve e al freddo dell'croato. I primi mesi saranno, come racconterà ...ancora di più quando il suo amico e compagno d'avventura Leandro alzerà bandiera bianca ein ...Dopo questo spettacolo, la XXIV edizione di Burattinarte d'si prenderà una pausa in occasione del carnevale ea far tappa nel Roero domenica 5 marzo , con Zanubrio Marionettes , che, ...

L'inverno tornerà presto a bussare alla porta: ecco cosa ci aspetta ilGiornale.it

Meteo: dopo metà mese CLAMOROSO ritorno dell'INVERNO con FREDDO intenso e NEVE; le previsioni MeteoGiuliacci

SUPER FREDDO: arriverà entro fine mese L'inverno tornerà in ... MeteoLive.it

L'anticiclone in arrivo a San Valentino renderà l'inverno nuovamente mite VeronaSera