Ligue 1 | PSG in emergenza ancora ko contro il Monaco | Sanchez riporta il Marsiglia a -5

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo il ko in Coppa di Francia, cadeil Psg. I parigini, impegnati nel delicato campo del, sono finiti ko per 3-1: decisivo Ben...

Gol di Golovin e doppietta di Ben Yedder: il Monaco batte la capolistain1 ed accorcia sui parigini, adesso a +7 Dopo la sconfitta in coppa di lega, ilconferma il periodo negativo contro il Monaco in1. I monegaschi infatti battono la capolista 3 - ...... facendosi sconfiggere 3 - 1 dal Monaco che momentaneamente è secondo nella classifica della1, a - 7 proprio dai parigini di Christophe Galtier. Allo stadio Louis II di Montecarlo, il...

Biancocelesti sconfitti in casa dall'Atlanata. Il Lecce ferma i giallorossi. In Germania prosegue il livello tra Bayern, Union Berlino e Borussia. In Francia stecca il Psg ...Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat im Kracher der Ligue 1 gegen AS Monaco eine herbe Pleite einstecken ... Alexander Nübel hat nach vier Partien gegen PSG jetzt sogar eine positive Bilanz.