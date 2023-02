Ligue 1 | Lille-Strasburgo 2-0 | Montpellier e Reims passeggiano LIVE Nantes-Lorient In serata Lione-Lens

CALCIO -1 13:00 Toulouse - Rennes 3 - 1 15:00 Angers - Auxerre 1 - 1 15:00- Strasburgo 2 - 0 15:00 Montpellier - Brest 2 - 0 15:00 Reims - Troyes 1 - 0 17:05 Nantes - Lorient 20:45 ...Commenta per primo Piatto ricco nella 23esima giornata di1 in Francia: apre alle 13 Tolosa - Rennes , con gli ospiti in cerca di punti buoni per l'Europa dopo aver perso colin casa.che è impegnato nel pomeriggio contro lo Strasburgo , in ...

Lille-Strasburgo, il pronostico: padroni di casa favoriti, probabile l'OVER Footballnews24.it

Diretta Lille - Strasburgo (2-0) Ligue 1 2022 la Repubblica

LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Poker Reims, tris Montpellier, bis Lille TUTTO mercato WEB

Lille-Strasburgo (domenica 12 febbraio 2023 ore 15:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Ligue 1, il Lille vince e sale quinto. Rotondi successi per Montpellier e Reims TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ieri sera, venerdì 10 febbraio, è stato inaugurato il 23° turno della Ligue 1, che vedrà scendere in campo domenica 12 febbraio alle ore 15 Lille e Strasburgo presso lo stadio Pierre Mauroy. Le due ...