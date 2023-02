Ligue 1 | il Nantes si prepara per la Juve con una vittoria LIVE | Lione-Lens

(Di domenica 12 febbraio 2023) Piatto ricco nella 23esima giornata di1 in Francia: apre alle 13 Tolosa-Rennes, con gli ospiti che cadono rovinosamente, ancora 3-1 (gol...

1 - 1 per un pareggio che, però, non serve a nessuna delle due squadre coinvolte che rimangono nei bassifondi della classifica della1. Alle 17:05 ilprossimo avversario della Juve in ...2 - 4 CALCIO -1 13:00 Clermont - Monaco 0 - 2 15:00 Ajaccio -0 - 2 15:00 Auxerre - Reims 0 - 0 15:00 Lorient - Angers 0 - 0 15:00 Strasburgo - Montpellier 2 - 0 17:05 Brest - Lens 1 - ...

Ligue 1, il Nantes esce dalle sabbie mobili e lancia segnali alla Juventus: col Lorient finisce 1-0 TUTTO mercato WEB

Nantes, avviso alla Juve per giovedì: com'è andata col Lorient Juventus News 24

Domani in campo anche il Nantes Tifo Juventus

Nantes-Lorient Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta ... Footballnews24.it

Nantes-Lorient (domenica 12 febbraio 2023 ore 17:05): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

E' terminata 1-0 la partita tra Nantes e Lorient, match valido per la 23a giornata di Ligue 1. I padroni di casa hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Blas nella seconda frazione di ...NANTES-LORIENT STREAMING GRATIS – Domenica 12 febbraio alle ore 17:05 allo Stadio della Beaujoire andrà in scena la partita tra il Nantes e il Lorient, valida per la 23 a giornata del campionato di ...