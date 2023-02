Ligue 1 2022 2023 | il Marsiglia batte 2-0 il Clermont | è a -5 dal PSG

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ancora un trionfo per il, con la squadra di Igor Tudor cheil2-0 e conquista l’ottavo successo nelle ultimo 10 gare considerando tutte le competizioni, voltando pagina dopo la debacle per 1-3 subita sei giorni fa dal Nizza. A decidere l’incontro è stata una doppietta di Alexis Sanchez, il quale ha aperto le danze su rigore al 44? e ha chiuso i conti definitivamente all’81’. L’Olympique sale a quota 49 punti e, approfittando della sconfitta del PSG contro il Monaco, è adesso a soli 5 punti dalla vetta, che non sembra più così distante. SportFace.

Sconfitta pesante per il Paris Saint - Germain , che nella ventitreesima giornata della/2023 è stato sconfitto al 'Louis II' dal Monaco con il punteggio di 3 - 1 . Troppe disattenzioni difensive per la capolista, sicuramente condizionata anche dalle assenze di Messi e Mbappé ...Il video con gli highlights di Monaco - Psg 3 - 1 , match valido per la ventitreesima giornata della/2023 . Allo stadio 'Louis II' la capolista cade malamente, con tante assenze e la testa forse già anche all'ottavo di Champions in programma martedì contro il Bayern Monaco. La doppietta ...

