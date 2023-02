Liga | Depay-gol | l'Atletico vince in dieci LIVE | Villarreal-Barcellona 0-1 | Pedri!

Il video con highlights e gol di Celta Vigo - Atletico Madrid 0 - 1 , match della2022/2023. Gli uomini di Simeone si impongono per 0 - 1 grazie alla rete di Memphis, arrivata al minuto 89 . Gara che si era complicata per i colchoneros, con l'espulsione al minuto 70 di ...SPAGNA - Nella 21ª giornata dellaarriva il primo gol in maglia Atletico Madrid diche rafforza il quarto posto (38 punti) della squadra di Simeone, vittoriosa di misura per 1 - 0 sul Celta Vigo in trasferta. L'ex ...

Memphis Depay berhasil mencetak gol perdananya untuk Atletico Madrid dan mengamankan kemenangan 1-0 atas Celta Vigo pada pekan ke-21 Liga Spanyol.Il video con highlights e gol di Celta Vigo-Atletico Madrid 0-1, match della Liga 2022/2023. Gli uomini di Simeone si impongono per 0-1 grazie alla rete di Memphis Depay, arrivata al minuto 89'. Gara ...