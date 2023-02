Libertè | egalitè e David Parenzo sbeffeggia la sinistra | un' imbarazzante ammissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ancheironizza sulla. Essendo stata quasi inesistente nei mesi di governo di centrodestra, il giornalista cinguetta: "L'opposizione riparta dalla difesa di Sanremo 2023. Visti i risultati della penultima puntata (11,1 milioni di spettatori pari al 66.5 per cento ) mi sembra una buona base di Ri-partenzaSanremo Alè". Basta pensare all'uscita di Angelo Bonelli. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi se la prende con chi, come Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ha osato criticare la kermesse. "Forze politiche che hanno governato questo paese, Conte compreso, dopo il festival di Sanremo chiedono una riflessione sulla Rai, prendendo come scusa il bacio di Fedez con Rosa Chemical e la foto strappata di Bignani vestito da nazista. Tutto ...