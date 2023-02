L’eredità di Enrico Mattei e il futuro dello spazio italiano Il punto di Spagnulo

Leggi su formiche

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il 15 dicembre 1964 l’Italia lanciò in orbita il satellite San Marco 1, interamente progettato e realizzato all’università La Sapienza di Roma, a bordo di un lanciatore Scout decollato dal poligono della Nasa a Wallops Island. Nel pieno della corsa alla Luna tra americani e russi, l’Italia divenne il terzo paese al mondo a lanciare un satellite nello. Fu un’impresa umana che avvicinò – con le debite proporzioni – il nostro paese a quelle capacità tecnologiche appannaggio delle superpotenze. In realtà, Parigi rivendica a sé il primato che soppianterebbe Roma sul terzo posto del podio, perché nel 1965 i francesi lanciarono il satellite Asterix dal poligono algerino di Hammaguir, mentre per lanciare il San Marco l’anno prima gli italiani si fecero prestare un razzo dagli americani. Però, tutte le operazioni di lancio con ampia delega operativa furono affidate al ...