L' Eredità | chi è Chiara? Cognome | passioni | lavoro e montepremi vinto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tra le tante campionesse di questa edizione de L'2022/2023 non può certamente mancare. Di origini calabresi, la concorrente non è passata inosservata per via del suo modo di porsi. Preparata, sveglia, alla mano e soprattutto simpatica, in tanti l'hanno notata anche per il suo abbigliamento autentico, con tanto di cappello. Scopriamo più a fondo ciò che c'è da sapere sul suo conto. Chi èla campionessa de L'2023? Era il 7 febbraio 2023, un martedì, quandoha fatto il suo debutto ufficiale a L'. Si tratta di un data molto importante per il panorama musicale italiano, in quanto proprio in quel martedì ha preso il via la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ma chi èRomeo, questo è il nome ...